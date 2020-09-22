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Лента новостей / Происшествия

В Курской области столкнулись пьяный водитель и водитель без прав, а пострадали пассажиры

Авария произошла в Железногорске

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В Железногорске 21 сентября произошло ДТП, в котором пострадали 23-летняя девушка и 3-летняя девочка. 

Около двух часов дня на перекрестке неравнозначных дорог улиц Курская и Гайдара, 42-летний водитель «Шевроле Авео», двигаясь по улице Курская со стороны улицы Гагарина, при повороте налево на улицу Гайдара, допустил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-21104», за рулем которого был 29-летний водитель. В результате столкновения травмы получили пассажирки ВАЗа, сообщили в ГИБДД. 

Примечательно в этой аварии то, что водитель «Шевроле» был пьяным, а водитель ВАЗа - не имеет водительских прав.
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