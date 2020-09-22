«Индекс А1» выявил снижение конфликтности в российском бизнес-сообществе в 2020 году на фоне пандемии

Аналитики инвестиционной компании А1 совместно с Московской школой управления «Сколково» представили данные, которые наглядно демонстрируют снижение уровня конфликтности в бизнес-сообществе.

Показатель, рассчитываемый аналитиками, учитывает число, частоту появления, интенсивность корпоративных конфликтов. Также имеет значение и учитывает их известность за рамками бизнес-среды.Данные, представленные в индексе А1, как правило, во втором квартале года показывают рост – примерно на 20%. Однако, не в этом году – второй квартал 2020 года, наоборот, показывает снижение показателя конфликтности в сравнении с первым кварталом на 13%, а с четвертым кварталом 2019 года – на 25%.Так, индекс второго квартала учитывал данные об исках в судах, публикации в СМИ о конфликтах и общее число существующих компаний. В первом квартале показатель достиг пика и был равен 1,93 балла, во втором - 1,46. В первую очередь такое снижение аналитики объясняют влиянием COVID, а именно резким снижением активности в деловой среде, неработающими судами и в целом смещением центра внимания на социальную составляющую жизни.Эксперты отмечают наибольшее снижение уровня конфликтности в Москве - на 11,3%. При этом показатель все равно остался самым высоким в стране - 2,37 балла. В регионах несколько другие цифры, например, в Псковской области зафиксировано снижение на 86,3% - с 1,72 до 0,24 балла. Уровень конфликтности в Марий Эл упал на 78,5% - с 0,36 до 0,08 балла. Тройку лидеров по снижению замыкает Бурятия — здесь показатель стал ниже на 77,6% с 2,19 до 0,49 балла.Есть при этом и регионы, показавшие все же рост показателя, например, в Волгоградской области уровень поднялся сразу на 265,7% - с 0,8 до 2,91, в Брянской области также отмечен рост - на 232% - с 0,21 до 0,7, в Калмыкии — на 87,8% - с 2,19 до 4,11 балла.Далее аналитики прогнозируют подъем показателя и связывают рост с отменой всех ограничений.- Уже налицо перспектива череды банкротств российских предприятий и бизнесменов. Может возникнуть много желающих воспользоваться сложностями игроков в наиболее пострадавших отраслях экономики, таких как девелопмент, строительство, офисная недвижимость, транспорт, туристический и ресторанный бизнес — что может спровоцировать резкий рост уровня корпоративных конфликтов», — говорится в отчете инвесткомпании А1.Так к концу года можно даже ожидать нового максимума показателя. Стоит отметить, что отечественные компании в среднем оценивают эффективность суда в корпоративных конфликтах на 2,69 балла, а угрозу рейдерских захватов на 3,31 балла по пятибалльной шкале.