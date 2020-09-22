Курские таможенники задержали почти центнер элитного шведского парфюма

Товар пыталась нелегально вывезти из России гражданка Украины

Гражданка Украины пыталась нелегально вывезти из России 94 килограмма парфюмерной продукции известной элитной шведской фирмы. Однако ей помешали сделать это курские таможенники.В автомобильном пункте пропуска Суджа должностные лица таможенного поста с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса осмотрели грузовой микроавтобус, который следовал в Украину. Аппаратура зафиксировала зону в багажном отсеке, которая показалась таможенникам подозрительной.Вместе с сотрудниками погрануправления таможенники провели досмотр и обнаружили более 200 разнообразных упаковок элитной шведской парфюмерной продукции. Жительница Украины товар не декларировала. Меж тем, исходя из его количества и предназначения, парфюмерная продукция не попадает под категорию «товары для личного пользования».Итогом этой истории стало дело об административном правонарушении. Товар изъят для проведения дальнейшей экспертизы, сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.