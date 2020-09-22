Эксперты из столичного НИИ предлагают внедрить в Курске двухуровневую маршрутную сеть

Будет магистральные и подвозные маршруты, а пересадки на них в одном направлении - бесплатными

Эксперты из столичного НИИ автотранспорта предлагают внедрить в Курске двухуровневую маршрутную сеть. По аналогии с московским метро, она будет состоять из магистральных и подвозящих маршрутов.Сегодня одними из главных проблем городского общественного транспорта являются большое число конкурирующих и дублирующих движение маршрутов малого и среднего класса вместимости, несоблюдение расписания и часов работы, низкий уровень безопасности и комфорта для пассажиров.Двухуровневая маршрутная сеть позволит разгрузить центральную часть города от большого количества маршруток и обеспечить стабильную работу общественного транспорта.Первый уровень — это магистральные маршруты, которые соединяют основные густонаселенные районы с центром города и между собой. Второй уровень — это подвозные маршруты, соединяющие удаленные районы города с остановками магистральных маршрутов.На магистральных маршрутах будут работать автобусы большого класса вместимости ориентировочно с 6 утра до 11 вечера с интервалом движения 10 минут.Подвозящие маршруты будут использовать автобусы малого и среднего класса вместимости и работать с 5 утра до полуночи. Пассажирский транспорт будет курсировать как по выделенной инфраструктуре, так и в общем потоке. Подвозящие маршруты свяжут с магистральными, что сделает пересадки более комфортными и быстрыми. Отмечается, что пересадка между уровнями будет бесплатной при движении в одном направлении. Это позволит сохранить уровень расходов гороан на поездки общественным транспортом на приемлемом уровне.Помимо прочего, новая схема позволит контролировать работу перевозчиков. Система брутто-контрактов подразумевает оплату за качество и стабильность работы общественного транспорта, а не количество перевезенных пассажиров.Внедрение сети магистральных и подвозных маршрутов является условием для привлечения средств на закупку новых автобусов большого класса в рамках программы Минтранса по обновлению подвижного состава. Таким образом, эта мера позволит не только сократить время поездки, но и повысить комфорт общественного транспорта.