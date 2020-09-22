  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Эксперты из столичного НИИ предлагают внедрить в Курске двухуровневую маршрутную сеть

Будет магистральные и подвозные маршруты, а пересадки на них в одном направлении - бесплатными 
Эксперты из столичного НИИ предлагают внедрить в Курске двухуровневую маршрутную сеть

Читайте также

Эксперты из столичного НИИ автотранспорта предлагают внедрить в Курске двухуровневую маршрутную сеть. По аналогии с московским метро, она будет состоять из магистральных и подвозящих маршрутов.
Сегодня одними из главных проблем городского общественного транспорта являются большое число конкурирующих и дублирующих движение маршрутов малого и среднего класса вместимости, несоблюдение расписания и часов работы, низкий уровень безопасности и комфорта для пассажиров. 

Двухуровневая маршрутная сеть позволит разгрузить центральную часть города от большого количества маршруток и обеспечить стабильную работу общественного транспорта.

Первый уровень — это магистральные маршруты, которые соединяют основные густонаселенные районы с центром города и между собой. Второй уровень — это подвозные маршруты, соединяющие удаленные районы города с остановками магистральных маршрутов. 

На магистральных маршрутах будут работать автобусы большого класса вместимости ориентировочно с 6 утра до 11 вечера с интервалом движения 10 минут.

Подвозящие маршруты будут использовать автобусы малого и среднего класса вместимости и работать с 5 утра до полуночи. Пассажирский транспорт будет курсировать как по выделенной инфраструктуре, так и в общем потоке. Подвозящие маршруты свяжут с магистральными, что сделает пересадки более комфортными и быстрыми. Отмечается, что пересадка между уровнями будет бесплатной при движении в одном направлении. Это позволит сохранить уровень расходов гороан на поездки общественным транспортом на приемлемом уровне. 

Помимо прочего, новая схема позволит контролировать работу перевозчиков. Система брутто-контрактов подразумевает оплату за качество и стабильность работы общественного транспорта, а не количество перевезенных пассажиров.

Внедрение сети магистральных и подвозных маршрутов является условием для привлечения средств на закупку новых автобусов большого класса в рамках программы Минтранса по обновлению подвижного состава. Таким образом, эта мера позволит не только сократить время поездки, но и повысить комфорт общественного транспорта.

+0 -1

Новая музыка

Лента новостей

Курского студента ограбили в лифте, угрожая ножом

В Курской области во второй раз прошли соревнования по триатлону «Спринт»

В Курске загоревшийся камыш тушил пожарный поезд

Курские таможенники задержали почти центнер элитного шведского парфюма

В Курской области в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске