В Курске загоревшийся камыш тушил пожарный поезд

Предположительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем







Сегодня курские онеборцы тушили крупный пожар на улице 2-Новоселовка. Там загорелся сухой камыш и лежащая вблизи него сухая растительность. Сложность при ликвидации огня состояла в том, что место пожара от проезжей части отделял участок железной дороги. Участки вблизи открытого горения пожарные ликвидировали первичными средствами пожаротушения. Пожарные рукава они проложили под рельсы. Однако, площадь возгорания и болотистая местность потребовали дополнительных сил. Тогда огнеборцы задействовали пожарный поезд. Его вместимость - 120 тонн воды, от поезда проложили рукава к лафетным стволам, рассказал помощник начальника караула 5 пожарно-спасательной части Егор Комков.В результате пожар удалось оперативно ликвидировать.Предположительной причиной возгорания в региональном МЧС называют неосторожное обращение с огнем.