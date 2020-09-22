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В Курске загоревшийся камыш тушил пожарный поезд

Предположительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем


В Курске загоревшийся камыш тушил пожарный поезд

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Сегодня курские онеборцы тушили крупный пожар на улице 2-Новоселовка. Там загорелся сухой камыш и лежащая вблизи него сухая растительность. Сложность при ликвидации огня состояла в том, что место пожара от проезжей части отделял участок железной дороги. Участки вблизи открытого горения пожарные ликвидировали первичными средствами пожаротушения. Пожарные рукава они проложили под рельсы. Однако, площадь возгорания и болотистая местность потребовали дополнительных сил. Тогда огнеборцы задействовали пожарный поезд. Его вместимость - 120 тонн воды, от поезда проложили рукава к лафетным стволам, рассказал помощник начальника караула 5 пожарно-спасательной части Егор Комков.

В результате пожар удалось оперативно ликвидировать.

Предположительной причиной возгорания в региональном МЧС называют неосторожное обращение с огнем. 
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