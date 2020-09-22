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Курский госпиталь для ветеранов войн возобновил плановую медпомощь

Однако из-за пандемии количество мест сокращено в два раза
Курский госпиталь для ветеранов войн возобновил плановую медпомощь

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Госпиталь для ветеранов войн возобновил оказание плановой медицинской помощи, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Госпиталь способен принять на лечение до 200 человек, но из-за пандемии количество мест сокращено в два раза. В первый день возобновления плановой работы медучреждение приняло уже 8 пациентов.
На первом этапе возобновления деятельности установлены ограничения: в стационар направляются граждане в возрасте до 65 лет. Пациенты старше по рекомендации Минздрава наблюдаются врачами преимущественно на дому. Чтобы получить направление пациенту необходимо обратиться в районную поликлинику. 

Напомним, ранее в госпитале находился резервный коечный фонд для лечения больных коронавирусом. Были капитально отремонтированы 30 одноместных палат, приобретено дополнительное медицинское оборудование. На эти цели из областного бюджета направили 24,5 млн рублей.

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