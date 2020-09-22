В четверг в двух округах Курска отключат холодную воду

Воды не будет во всем Железнодорожном округе и части Центрального

В четверг, 24 сентября в Курске отключат холодную воду. Отключения связаны с проведением ремонтно-профилактических работ, предупреждает "Курскводоканал".Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды во всем Железнодорожном округе и Центральном округе от ул. Никитской – ул.Кр.Октябрь – до ул. А. Невского - ул. Сосновская, а также на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского и прилегающих к ним улицах. Не будет воды также на ул. К. Маркса, дома №№12, 14 -33, 47, 51, ул. Никитская, дома №№ 4, 4б, 6, 8 и ул. Ломакина, дома №№ 1 и 3.Курян просят сделать необходимый запас воды.Справки по телефону 70-06-14.