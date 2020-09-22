  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В четверг в двух округах Курска отключат холодную воду

Воды не будет во всем Железнодорожном округе и части Центрального 
В четверг в двух округах Курска отключат холодную воду

Читайте также

В четверг, 24 сентября в Курске отключат холодную воду. Отключения связаны с проведением ремонтно-профилактических работ, предупреждает "Курскводоканал".

Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды во всем Железнодорожном округе и Центральном округе от ул. Никитской – ул.Кр.Октябрь – до ул. А. Невского - ул. Сосновская, а также на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Горького, Володарского и прилегающих к ним улицах. Не будет воды также на ул. К. Маркса, дома №№12, 14 -33, 47, 51,  ул. Никитская, дома №№ 4, 4б, 6, 8 и ул. Ломакина, дома №№ 1 и 3.

Курян просят сделать необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.    
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На новой дороге на проспекте Дружбы Курска наносят дорожную разметку термопластиком

В Курске появится сеть пунктов приема вторсырья

Росприроднадзор оштрафовал курскую агрокомпанию «Надежда» за многочисленные нарушения природоохранного законодательства

Минфин принял решение резко повысить акцизы на табак, но «почему-то» оставил в покое алкоголь

Завтра в Курской области потеплеет до +26ºС

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске