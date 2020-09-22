Росприроднадзор оштрафовал курскую агрокомпанию «Надежда» за многочисленные нарушения природоохранного законодательства
Предприятия расположены в Большесолдастком и Суджанском районах
Специалисты отобрали пробы промышленных выбросов. По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний превышений ПДВ не было зафиксировано.
Однако нарушения все же нашлись - в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, использования недр, в части нарушения лицензионных условий, определенных лицензиями на пользование участками недр местного значения.
По итогам проверки предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений с установленным сроком, а допустившие эти нарушения юридическое и должностное лица оштрафовали.
Сообщается, что ведомство держит ситуацию на контроле.