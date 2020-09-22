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Росприроднадзор оштрафовал курскую агрокомпанию «Надежда» за многочисленные нарушения природоохранного законодательства

Предприятия расположены в Большесолдастком и Суджанском районах
Росприроднадзор оштрафовал курскую агрокомпанию «Надежда» за многочисленные нарушения природоохранного законодательства

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Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора проверили объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду – три свинокомплекса и мясохладобойню АО «Надежда». Предприятия расположены в Большесолдастком и Суджанском районах Курской области и являются объектами I-й категории, относящимися к высокой категории риска.

Специалисты отобрали пробы промышленных выбросов. По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний превышений ПДВ не было зафиксировано.

Однако нарушения все же нашлись - в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, использования недр, в части нарушения лицензионных условий, определенных лицензиями на пользование участками недр местного значения.

По итогам проверки предприятию выдали предписание об устранении выявленных нарушений с установленным сроком, а допустившие эти нарушения юридическое и должностное лица оштрафовали. 

Сообщается, что ведомство держит ситуацию на контроле.
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