Минфин принял решение резко повысить акцизы на табак, но «почему-то» оставил в покое алкоголь
В СМИ, соцсетях и блогосфере активно обсуждается тема повышения акцизов на табак на 20% с 2021 года, которую предложил Минфин.
«В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака и соответственно здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации», - заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Забота о здоровье граждан, которые курят, - благая идея. Попытка ограничить потребление табака путем увеличения цен на сигареты, правда, никогда не оправдывала себя – граждане просто переходили на более дешевую продукцию. Но ведь и спиртного потребляется в России не меньше, чем сигарет, а даже больше. И тогда возникает вопрос к Минфину: где логика? И Министерство финансов отвечает примерно так: «Это наш долгосрочный такой тренд: мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри Российской Федерации, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно», — сказал господин Сазанов.
Но простите, вино в нашей стране все же потребляется не так, как в солнечной Франции и жаркой Италии. У нас в чести более крепкие напитки, и их названия всем знакомы. Несмотря на усилия государства по снижению уровня алкоголизма, Россия остается одной из самых пьющих стран в мире. И по последствиям этого заболевания (преждевременная смертность, ДТП и т.д.) – также в лидерах. Причем, эти последствия стоят государству денег – примерно 10% ВВП ежегодно тратит государство на разные выплаты и компенсации. Почему же тогда Минфин не предлагает повысить акцизы на водку и коньяк?
«Официальная позиция Минфина, согласно которой необходимо стимулировать развитие виноградарства, выглядит немного противоречивой, поскольку очевидно, что вовсе не вино является самым популярным спиртным напитком в России», - считает политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
Предложения Минфина не заставят людей меньше курить – граждане просто уйдут в теневой рынок, будут покупать дешевый контрафакт или вообще перейдут на самосад. И еще большой вопрос, что пагубнее для здоровья – обычные официальные сигареты или фальсификат из-за границы, но по бросовым ценам. Доля контрафакта вырастет, вытеснив с рынка легальных производителей и продавцов, которые просто не смогут бороться с конкурентами по цене. Если сейчас доля безакцизных сигарет составляет 15%, то с нового года она вполне может вырасти в два раза. А это новые потери для бюджета, ведь снизится прибыль официальных продавцов.
«Повышение акцизов на табак приведет к тому, что курящие россияне будут выбирать дешевые марки сигарет, что сразу снизит объемы продаж в торговле. В результате сократится и налогооблагаемая база, так что бюджет в итоге не получит тех средств, на которые рассчитывает Минфин», - замечает доктор экономических наук Никита Кричевский.
Сигареты, несмотря на их вред здоровью, можно считать стратегическим продуктом – люди их будут покупать в любой ситуации. Но рост цен наверняка вызовет недовольство ни много ни мало 30 миллионов россиян (столько у нас в стране курильщиков, по данным Минздрава). Если сейчас на курение граждане РФ в среднем тратят 3,5 тысяч рублей в месяц, то с нового года затраты вырастут на 600 рублей в месяц. Что для 20 млн граждан будет существенно – они живут на доходы ниже прожиточного минимума (11 тысяч рублей в месяц). Да и общее падение доходов населения не стоит сбрасывать со счетов – доходы рухнули в 2020 году на 8%, чего не было с 1999 года.
«Поток контрафакта из стран СНГ увеличивается по мере роста цен на сигареты в России: сейчас доля незаконной продукции составляет уже 15%, а после увеличения акцизов на 20% эта доля может вырасти в два раза. Соответственно, сократится рынок законной продукции – россияне предпочтут покупать дешевые сигареты, даже если это контрафакт. В итоге, как часто бывает, жесткие непродуманные решения властей вместо ожидаемого результата приведут к потерям, которые придется компенсировать годами. Если уж Минфин решил предложить кардинальное повышение акцизов на табак, то таким же путем было бы логично увеличить и алкогольные сборы – в нашей стране потребление крепких напитков на порядок превышает табакокурение, и сборы значительно выше. Однако акцизы с нового года на спиртное будут повышены только на 4%, что в рамках инфляции. Либо финансовые власти следуют какой-то избирательной логике в деле увеличения налогов и сборов, либо скоро стоит ожидать подобных инициатив уже в отношении водки, коньяка, виски и прочего», - считает Кричевский.
Источник - https://newizv.ru/news/economy/22-09-2020/duma-odobrila-predlozhenie-pravitelstva-povysit-aktsizy-na-tabak-a-chto-s-alkogolem