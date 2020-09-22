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В Курске появится сеть пунктов приема вторсырья

Туда можно будет сдать пластик, стекло, металл и макулатуру и получить за это деньги

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В Курске хотят построить сеть пунктов приема вторсырья. Туда можно будет сдать пластик, стекло, металл и макулатуру и получить за это деньги. Первый такой павильон должен открыться уже в начале октября в микрорайоне КЗТЗ, недалеко от остановки «Областная больница». Где будут установлены остальные павильоны, пока не сообщается, но их будет порядка 10-15 в большинстве микрорайонов и рядом с местами проживания горожан. 
Кстати, сами эти пункты приема и благоустройство прилегающей территории будут сделаны из материалов и изделий, созданных из вторичных ресурсов. 
Проект реализует Спецавтобаза по уборке Курска при поддержке областной и городской администраций.
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