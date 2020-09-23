Куряне стали чаще садиться за руль без водительских прав

В этом году только в Курске сотрудники ДПС выявили порядка 200 таких водителей

Куряне чаще стали садиться за руль, не имея при этом водительского удостоверения, показывает статистика. С начала года только в Курске сотрудники ДПС выявили порядка 200 таких водителей, сообщает городское УМВД. В прошлом году количество таких случаев было меньше.В полиции напоминают, что управление транспортным средством без водительского удостоверения является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 руб. (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), поясняют в правовом отделении курского УМВД.Если же водитель, не имеющий прав, попадется еще и на пьяной езде или же зоткажется от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ему грозит уже административный арест на срок от 10 до 15 суток. А административный штраф в этом случае составит 30 тысяч рублей, но только если к нарушителю нельзя применить административный арест (ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).