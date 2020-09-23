Бюст Андрею Хмелевскому открыли на Аллее Героев под Курском

ТАКТ».Под Курском сотрудники ОМОН Росгвардии увековечили память героически погибшего на Северном Кавказе сослуживца Андрея Хмелевского. По их инициативе на территории храма в селе Анахино Октябрського района был установлен бюст Героя России. На церемонии открытия присутствовал Роман Старовойт, передает телеканал «
Деревня Анахино Октябрського района. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. На его территории расположена Аллея Героев, посвященная павшим в локальных конфликтах военным и правоохранителям. Еще в марте, по инициативе сотрудников ОМОН Росгвардии, здесь планировалось торжественно открыть бюст Герою России Андрею Хмелевскому, но помешал коронавирус. 21 сентября начатое все же удалось довести до конца – на аллее собрались десятки курян – коллеги и родственники погибшего в Чечне 5 марта 2000 года бойца ОМОН.
Константин Обушев, начальник управления Росгвардии по Курской области:
«Андрей Александрович совершил подвиг - подорвал себя гранатой при подходе к нему боевиков. Это наш боевой товарищ. Вместе с ним мы служили, вместе с ним выполняли задачи. Он один из нас. Он отдал свою жизнь за Отечество»
На церемонии открытия бюста присутствовал также губернатор Курской области Роман Старовойт. Он подчеркнул, что увековечивание памяти погибших при выполнении долга силовиков имеет большое значение.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Очень важно, что память об Андрее Александровиче живет в сердцах земляков. Школа №20 города Курска, в которой он учился, носит его имя. Дворец пионеров, где он занимался туризмом, украшен доской памяти Андрея Александровича. И сегодня здесь, на территории Аллеи Героев, открыт бюст. Уважаемая Ирина Николаевна, хочу искренне вас поблагодарить за то, что вы воспитали героя, на которого равняется молодежь»
О том, как воспитывался будущий Герой России, который в бою без колебаний принял решение пожертвовать своей жизнью, рассказала мама Андрея Хмелевского.
Ирина Хмелевская, мать героя:
«Мы воспитывали просто хорошего порядочного человека. Для того чтобы он жил в обществе комфортно, со всеми правилами приличия. Передавали ценности, которые в нашей стране из поколения в поколение передаются. На примере наших ветеранов. Все, что есть в истории нашей страны, мы старались привить своему сыну, и он впитал это в себя»
Автор бюста – преподаватель Черницынской школы и руководитель объединения «Патриотические имена» Евгений Однодворцев. Рад, что его работа послужит большому делу патриотического воспитания.
Евгений Однодворцев, автор бюста:
«Эти памятники нужны не нам, которые пережили это, видели чеченскую войну и другие конфликты. А именно молодежи. Ребята должны гордится нашими героями, знать, что наши куряне – достойные. И они с честью выполняют долг перед Родиной».
Бюст Андрею Хмелевскому открыли на Аллее Героев под Курском
Под Курском сотрудники ОМОН Росгвардии увековечили память героически погибшего на Северном Кавказе сослуживца