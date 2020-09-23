В Курской области браконьеры застрелили четырех краснокнижных лебедей

Полиция начала расследование

21 сентября на пруду «Синяк» в Глушковском районе Курской области охотоведы задержали браконьеров, которые убили четырех молодых лебедей-шипунов. Это произошло в 3-х километрах от села Кульбаки, сообщили в Курскоблприроднадзоре.На место происшествия незамедлительно прибыли местный охотовед и сотрудники полиции. В непосредственной близости от места события они обнаружили автомобиль, в котором находились четверо человек, у одного из них при себе было охотничье ружье.Полиция начала расследование. Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области рассчитывает размер вреда, причиненного животным, занесенным в Красную книгу.В Курскоблприроднадзоре напоминают, что лебедь-шипун занесен в Красную книгу Курской области, за охоту на него предусмотрена ответственность по статье 258.1 УК РФ.