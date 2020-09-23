В Курской области браконьеры застрелили четырех краснокнижных лебедей
Полиция начала расследование
На место происшествия незамедлительно прибыли местный охотовед и сотрудники полиции. В непосредственной близости от места события они обнаружили автомобиль, в котором находились четверо человек, у одного из них при себе было охотничье ружье.
Полиция начала расследование. Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области рассчитывает размер вреда, причиненного животным, занесенным в Красную книгу.
В Курскоблприроднадзоре напоминают, что лебедь-шипун занесен в Красную книгу Курской области, за охоту на него предусмотрена ответственность по статье 258.1 УК РФ.