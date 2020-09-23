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В Курской области начали работу отделения реабилитации для детей

Предусмотрено два варианта пребывания пациентов - круглосуточное и дневное
В Курской области начали работу отделения реабилитации для детей

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В Курской области начали работу отделения реабилитации для детей. Они открыты на базе бывшего областного детского санатория. Предусмотрено два варианта пребывания пациентов - круглосуточное и дневное. В дневной стационар будут принимать до 60 человек, круглосуточный рассчитан на 30 мест, но их количество со временем намерены увеличить до 100. 

В отделениях работают физиотерапевты, массажисты, врачи, офтальмологи и педиатры, инструкторы ЛФК, медсестры. Вскоре в штате появится и психолог. Здесь есть уникальное оборудование для реабилитации детей с проблемами зрения, галокамера и ингаляторий. Приоритетными направлениями для оказания помощи станут офтальмология, неврология, педиатрия, в перспективе создадут условия для реабилитации детей, перенесших травмы.

Направлять на реабилитацию детей будут не по санаторно-курортным путевкам, а по истории болезни. Получить направление можно будет в районной поликлинике или после консультации у специалистов областной детской клинической больницы. Первых пациентов направят на реабилитацию уже сегодня, всего до конца года два отделения примут не менее 650 детей.

Школа в реабилитационном центре действовать пока не будет. Дети, проживающие в Курске, смогут проходить процедуры в отделении дневного стационара без отрыва от образовательного процесса. Пациентов из районов области будут направлять преимущественно в круглосуточный стационар, они смогут учиться дистанционно.

Отмечается, что планы по созданию хосписа сохраняются, также обновится база самих реабилитационных отделений. Заявки на новое оборудование областная клиническая больница уже направила, решается вопрос о финансировании.

Напомним, реорганизация бывшего областного детского санатория началась в июне. У учреждения было неустойчивое финансовое положение, оно работало без лицензии. Как отметил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, основную часть коллектива удалось сохранить - 19 специалистов теперь перешли в штат детской областной больницы.
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