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Двое жителей Курской области не успели поработать закладчиками и недели - их арестовали

26-летний парень и 24-летняя девушка сами оказались наркозависимыми и решили подработать

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В Железногорске полицейские задержали 26-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку, которые распространяли синтетические наркотики через тайники-закладки.

Их задержали с поличным при попытке сбыть запрещенные вещества в одном из садоводческих обществ. Также полицейские обнаружили и изъяли еще 11 закладок с наркотиками в разных частях города. Еще 28 закладок с запрещенным веществом правоохранители изъяли у распространителей дома.

Экспертиза показала, что эти вещества являются синтетическим наркотиком, общим около 40 граммов.

Задержанные пояснили, что нашли предложение о незаконном заработке в интернете. Сами являются наркопотребителями, поэтому согласились на противоправную деятельность. Закладчиками им удалось проработать меньше недели, а денежное вознаграждение за свою деятельность они так и не успели получить. 

Сейчас молодые люди арестованы, возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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