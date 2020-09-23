В местные учреждения здравоохранения поступило 8211 доз вакцины «Превенар 13»

В Курской области идет вакцинация от пневмококковой инфекции. В местные учреждения здравоохранения поступило 8211 доз вакцины «Превенар 13», сообщает региональный комитет здравоохранения. Прививки делают людям из групп риска: имеющим хронические неинфекционные заболевания и пациентам старше 65 лет.Вакцинация детей, как и ранее, проводится согласно Национальному календарю прививок. Перед прививкой все пациенты проходят осмотр врача-терапевта.По данным ВОЗ, пневмококковая инфекция считается самой опасной из всех предупреждаемых вакцинопрофилактикой болезней. Она может проявляться в виде пневмонии, гнойного менингита, бронхита, отита и артрита. Наиболее опасен пневмококк для детей до 2 лет и для взрослых со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями органов дыхания и сахарным диабетом.С 2014 года вакцинация против этой инфекции включена в Национальный календарь профилактических прививок.