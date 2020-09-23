Курская Госжилинспекция через суд требует лишить лицензий две «управляйки»

Они грубо нарушали лицензионные требования при подготовке к отопительному сезону и препятствовали проверкам





В инспекции также говорят, что все 5382 многоквартирных дома региона получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Госжилинспекция Курской области впервые подала заявление в суд с требованием лишить две местные управляющие компании лицензии. Причина - неоднократные и грубые нарушения лицензионных требований, в частности, при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, в одной из «управляек» воспрепятствовали законной деятельности должностного лица надзорного органа при проведении проверок, отметил начальник областной Госжилинспекции Игорь Афонькин.