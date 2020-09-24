Трое курян стали финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»

Результаты второго полуфинала «Лидеров России» станут известны в пятницу

В Москве состоялся первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». В числе победителей трое курян: член Общественной палаты Курской области Константин Комков, председатель регионального отделения «Деловой России» Олег Малахов и адвокат Евгений Черкашин.





Конкурсанты проходили индивидуальные и групповые испытания на оценку управленческих компетенций, участвовали в мастер-классах и других мероприятиях, встречались с известными политиками из числа наставников конкурса.





Результаты второго полуфинала «Лидеров России» станут известны в пятницу. В нем также принимают участие трое курян.