Подрядчика, который благоустраивает Ермошкино озеро в Курске, сменят

Депутат Горсобрания Владимир Токарев намерен поставить вопрос о расторжении муниципального контракта

Подрядчика, который уже два года благоустраивает Ермошкино озеро в Курске и никак не благоустроит, могут сменить. Вопрос о расторжении муниципального контракта намерен поставить депутат Горсобрания Владимир Токарев, когда мэр выйдет из отпуска. Депутат на пару с исполняющим обязанности главы Курска Николаем Цыбиным накануне проинспектировал площадку. Кроме того, что подрядчик не укладывается в установленные контрактом сроки, качество ряда сделанных элементов проекта не соответствует современным требованиям, констатировали ревизоры. Выявлены ошибки проектирования, которые касаются, например, ширины дорожек. Припомнили подрядчику и проблемы с ремонтом Театральной площади. Ермошкиным озером занимается та же фирма.Как заявил Владимир Токарев, в планах внести изменения в проект и без спешки в следующем году реализовать его с новым подрядчиком.