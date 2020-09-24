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Подрядчика, который благоустраивает Ермошкино озеро в Курске, сменят

Депутат Горсобрания Владимир Токарев намерен поставить вопрос о расторжении муниципального контракта 
Подрядчика, который благоустраивает Ермошкино озеро в Курске, сменят

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Подрядчика, который уже два года благоустраивает Ермошкино озеро в Курске и никак не благоустроит, могут сменить. Вопрос о расторжении муниципального контракта намерен поставить депутат Горсобрания Владимир Токарев, когда мэр выйдет из отпуска. Депутат на пару с исполняющим обязанности главы Курска Николаем Цыбиным накануне проинспектировал площадку. Кроме того, что подрядчик не укладывается в установленные контрактом сроки, качество ряда сделанных элементов проекта не соответствует современным требованиям, констатировали ревизоры. Выявлены ошибки проектирования, которые касаются, например, ширины дорожек. Припомнили подрядчику и проблемы с ремонтом Театральной площади. Ермошкиным озером занимается та же фирма. 

Как заявил Владимир Токарев, в планах внести изменения в проект и без спешки в следующем году реализовать его с новым подрядчиком. 

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