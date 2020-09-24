В Курске возбуждено уголовное дело против женщины, которая издевалась над сыном в такси
Нерадивую мамашу могут лишить родительских прав
Как отмечают в Следкоме, установлено, что на протяжении четырех лет курянка издевалась над свои 11-летним сыном, используя любые незначительные поводы. Утром 22 сентября свидетелем этого стал таксист. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
Помимо уголовного преследования, курянке грозит и лишение родительских прав. Ее младшего ребенка передали отцу, опекуном второго может стать его бабушка, рассказала начальник отдела образования, опеки и попечительства ЦО Курска Мария Бикмухаметова.
"Я однозначно буду обращаться в суд с иском о лишении прав", - цитирует Бикмухаметову издание "Секунда".
По словам соседей, в трезвом состоянии женщина трудолюбивая и неглупая. Но выпив, становится агрессивной. Причем соседи говорят, что срывается она ежемесячно.