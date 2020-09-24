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В Курске возбуждено уголовное дело против женщины, которая издевалась над сыном в такси

Нерадивую мамашу могут лишить родительских прав
В Курске возбуждено уголовное дело против женщины, которая издевалась над сыном в такси

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Накануне в соцсетях печально прославилась 32-летняя курянка. В сеть и правоохранителям попал ролик, снятый на видеорегистратор в такси. На кадрах женщина нецензурно ругается по телефону, а затем также грубо - на своего сына, находящегося в машине. Горе-мать грозилась забить ребенка прямо в такси. Полиция быстро нашла горожанку. Выяснилось, что у нее двое детей, а по телефону она ругалась со своей матерью, с которой и поживает. Далее дело передали следователям. В результате СУ СК России по Курской области возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Как отмечают в Следкоме, установлено, что на протяжении четырех лет курянка издевалась над свои 11-летним сыном, используя любые незначительные поводы. Утром 22 сентября свидетелем этого стал таксист. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. 

Помимо уголовного преследования, курянке грозит и лишение родительских прав. Ее младшего ребенка передали отцу, опекуном второго может стать его бабушка, рассказала начальник отдела образования, опеки и попечительства ЦО Курска Мария Бикмухаметова. 

"Я однозначно буду обращаться в суд с иском о лишении прав", - цитирует Бикмухаметову издание "Секунда".

По словам соседей, в трезвом состоянии женщина трудолюбивая и неглупая. Но выпив, становится агрессивной. Причем соседи говорят, что срывается она ежемесячно.

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