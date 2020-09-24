Заместитель губернатора Курской области проверил условия содержания собак в усадьбе Фета

ТАКТ».Музей-усадьба Афанасия Фета в деревне 1-я Воробьёвка пользуется большой популярностью у курян и гостей региона. Посетителей привлекают не только живописные виды, познавательные экскурсии о жизни поэта, но и живой уголок. Среди прочих животных здесь обитают две русские борзые – 2-хлетние Дик и Грей. На днях куряне возмутились условиями содержания собак. Якобы они выглядят некормлеными и замученными. В руководстве музея выразили искреннее недоумение отзывам посетителей, сообщает телеканал «
Антонида Яковлева, заведующая музеем-усадьбой А.А. Фета: «Собака в летний период и купается, причём с шампунями. В зимний период присыпается специальными присыпками и вычищается, расчищается. Можете посмотреть их, они у нас всегда в таком состоянии. Я что-то никогда не видела своих собак неухоженных. Я крайне не согласна с теми посетителями, хотя я их люблю, рада всегда, что посетители приезжают к нам в музей, но не согласна с тем, что они подняли такую шумиху, вовсе не соответствующую действительности».
Стоить отметить, что русские борзые не отличаются упитанным телосложением. Вероятно, незнание этих фактов и послужило причиной негодования пользователей соцсетей, считают в музее. Тем не менее, изучив жалобы горожан, с проверкой в Воробьёвку немедленно отправился заместитель губернатора. Видом собак остался доволен и отметил, что за ними ухаживают.
Сергей Стародубцев предложил помощь от комитета АПК в оперативном приобретении мясной продукции для прокорма животных с местных комбинатов. Кроме этого, в подарок животным он привёз с собой несколько пачек сухого корм, однако они не понадобятся – собак кормят исключительно натуральными продуктами, причём самыми разнообразными.
Сергей Стародубцев, заместитель губернатора Курской области: «Мы видим, что отношение здесь и руководителя, и всего персонала находится на высочайшем уровне. Я имею в виду, что с большой заботой относятся к этому маленькому живому уголку. Не вижу здесь проблем для беспокойства, специально выехал, чтобы посетить лично, своими глазами увидеть, как это происходит. И пользуясь случаем, хочу сказать спасибо руководителю за такое отношение, не только к состоянию всего этого комплекса исторического, замечательного, но и вот к этому живому уголку, который мы с вами сегодня имели возможность наблюдать».
Заместитель губернатора Курской области проверил условия содержания собак в усадьбе Фета
На днях куряне возмутились условиями содержания собак. В руководстве музея выразили искреннее недоумение отзывам посетителей