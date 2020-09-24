Два пассажира ПАЗика пострадали при столкновении двух автобусов в Курске

Авария произошла на пересечении улиц Союзная и 2-я Рабочая

Сегодня в первом часу дня на пересечении улиц Союзная и 2-я Рабочая Курска столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и микроавтобус "Мерседес Бенц".Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы 1-я Щигровская, допустил столкновение с автобусом, за рулем которого был 49-летний шофер. В ПАЗике в этот момент находились пассажиры. В результате ДТП двое из них пострадали: 70-летний пенсионер и 18-летний парень. Транспортные средства имеют механические повреждения. Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.