Центр управления регионом избавит курян от бюрократии при общении с властями
Потому что портал «Действуем вместе» со своей задачей пока не справляется
Специалисты центра в реальном времени будут получать обращения из разных источников: портала «Действуем вместе», соцсетей и официальных сайтов, поясняет глава региона. Затем обращения передадут конкретным исполнителям, а ЦУР — будет контролировать своевременный ответ или устранение замечаний. Все обращения центр будет сортировать по блокам: например, здравоохранение, образование, ЖКХ и другие. По итогам каждой недели работы специалисты будут отчитываться лично губернатору.
Поможет Центр управления регионом и в поиске пропавших людей. Прежде чем волонтеры отряда «Лиза Алерт», ЦУР обзвонит медучреждения и управляющие компании.
Кстати, на ЦУР не направляли дополнительные бюджетные деньги, отметил Роман Старовойт. Весь штат сформирован из специалистов профильных комитетов. Он также подчеркнул, что появление Центра управления регионом не означает, что он перестанет читать комментарии в своих аккаунтах и отвечать на обращения.