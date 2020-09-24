Центр управления регионом избавит курян от бюрократии при общении с властями

Потому что портал «Действуем вместе» со своей задачей пока не справляется

В прошлом году губернатор запустил портал «Действуем вместе», чтобы куряне могли быстро и без лишней бюрократии обратиться к органам власти разных уровней. На портале зарегистрировалось уже больше 14 тысяч человек. Однако эффективность его работы пока оставляет желать лучшего. Заявки обрабатываются долго, а подробный отчёт о результате чиновники дают далеко не всегда. Чтобы изменить ситуацию, Роман Старовойт запускает Центр управления регионом. Он создан по поручению президента и, по задумке, станет единой платформой по взаимодействию людей и органов власти.Специалисты центра в реальном времени будут получать обращения из разных источников: портала «Действуем вместе», соцсетей и официальных сайтов, поясняет глава региона. Затем обращения передадут конкретным исполнителям, а ЦУР — будет контролировать своевременный ответ или устранение замечаний. Все обращения центр будет сортировать по блокам: например, здравоохранение, образование, ЖКХ и другие. По итогам каждой недели работы специалисты будут отчитываться лично губернатору.Поможет Центр управления регионом и в поиске пропавших людей. Прежде чем волонтеры отряда «Лиза Алерт», ЦУР обзвонит медучреждения и управляющие компании.Кстати, на ЦУР не направляли дополнительные бюджетные деньги, отметил Роман Старовойт. Весь штат сформирован из специалистов профильных комитетов. Он также подчеркнул, что появление Центра управления регионом не означает, что он перестанет читать комментарии в своих аккаунтах и отвечать на обращения.