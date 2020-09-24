Начальник Курской таможни проведет личный прием граждан

Запись на прием уже открыта

Начальник Курской таможни полковник таможенной службы Игорь Алейников проведет личный прием граждан в приемной президента. Куряне смогут обратиться по вопросам, решение которых входит в компетенцию таможни.Прием граждан будет проводиться 7 октября по адресу: Курск, Красная площадь, Дом Советов, с 10 до 13 часов.Отмечается, что прием осуществляется на основании предварительной записи по результатам рассмотрения вопроса, изложенного в письменном обращении.По вопросам предварительной записи, оформления письменного обращения и представления необходимых документов можно обращаться до 6 октября по будням с 9 до 17 часов в Курскую таможню по телефону (4712) 55-65-28 или в приемную президента в Курской области по телефону (4712) 55-68-99.