Начальник Курской таможни проведет личный прием граждан
Запись на прием уже открыта
Прием граждан будет проводиться 7 октября по адресу: Курск, Красная площадь, Дом Советов, с 10 до 13 часов.
Отмечается, что прием осуществляется на основании предварительной записи по результатам рассмотрения вопроса, изложенного в письменном обращении.
По вопросам предварительной записи, оформления письменного обращения и представления необходимых документов можно обращаться до 6 октября по будням с 9 до 17 часов в Курскую таможню по телефону (4712) 55-65-28 или в приемную президента в Курской области по телефону (4712) 55-68-99.