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Лента новостей / В регионе

В Курской области прогнозируют по-летнему солнечные дни и теплые ночи

В Курской области продолжается бабье лето
В Курской области прогнозируют по-летнему солнечные дни и теплые ночи

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В Курской области продолжается бабье лето. Завтра, 25 сентября ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает «Центрально-Черноземное УГМС».

При этом будет довольно тепло: по области днем воздух прогреется до +22 - +27ºС, ночью также будет теплее, чем в предыдущие дни - +5 - +10ºС. В Курске примерно те же температуры: ночью 8-10ºС тепла, днем +24 - +26ºС.

Такая же погода сохранится и в субботу, а в воскресенье станет прохладнее: днем прогнозируют 19-24ºС тепла, зато ночью столбики термометров поднимутся до +14ºС.

При этом в последний день недели ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра местами будут достигать 16 м/с.




ФОТО - СЕРГЕЙ ДОЛГОПОЛОВ
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