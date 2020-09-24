Курянин, возвращаясь с попойки, угнал ВАЗ
Таким образом мужчина решил сэкономить на поездке
Водитель по внешним признакам находился за рулем нетрезвым, в дальнейшем это подтвердило медосвидетельствование. Документов, удостоверяющих личность, водительских прав и документов на автомобиль при нем не оказалось.
Курянин признался, что прошлым вечером допоздна засиделся у друзей, где распивал спиртное. Возвращаясь домой, не захотел пользоваться услугами такси. Вместо этого заметил не оборудованный сигнализацией автомобиль и угнал его. Однако поездка продлилась недолго и добраться до дома он не успел.
Как отметили в региональном УМВД, угонщик ранее уже был неоднократно судим, в том числе, за угон. В этот раз его арестовали еще и за управление транспортом в нетрезвом виде. По факту угона возбуждено уголовное дело.