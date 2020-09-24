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Курянин, возвращаясь с попойки, угнал ВАЗ

Таким образом мужчина решил сэкономить на поездке 
Курянин, возвращаясь с попойки, угнал ВАЗ

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38-летний курянин угал ВАЗ, стоящий у одного из домов на проспекте Дериглозова. Пропажу владелец машины обнаружил утром, собираясь на работу. Ориентировку на розыск машины передали всем нарядам. Вскоре движущийся автомобиль обнаружили сотрудники ДПС.

Водитель по внешним признакам находился за рулем нетрезвым, в дальнейшем это подтвердило медосвидетельствование. Документов, удостоверяющих личность, водительских прав и документов на автомобиль при нем не оказалось.

Курянин признался, что прошлым вечером допоздна засиделся у друзей, где распивал спиртное. Возвращаясь домой, не захотел пользоваться услугами такси. Вместо этого заметил не оборудованный сигнализацией автомобиль и угнал его. Однако поездка продлилась недолго и добраться до дома он не успел.

Как отметили в региональном УМВД, угонщик ранее уже был неоднократно судим, в том числе, за угон. В этот раз его арестовали еще и за управление транспортом в нетрезвом виде. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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