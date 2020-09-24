Курского бизнесмена судят за неуплату больше 33 миллионов рублей налогов
Уголовное дело направлено в суд
Индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей, подавал ложные налоговые декларации и другие документы о сделках по приобретению товароматериальных ценностей. Делал он это, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. В результате бюджет страны не досчитался более 33 млн рублей.
После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Промышленный райсуд для рассмотрения по существу.
Также ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании суммы ущерба, причиненного налоговым преступлением.