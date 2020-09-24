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Курского бизнесмена судят за неуплату больше 33 миллионов рублей налогов

Уголовное дело направлено в суд
Курского бизнесмена судят за неуплату больше 33 миллионов рублей налогов

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Прокуратура Сеймского административного округа Курска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Бизнесмена обвиняют в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Индивидуальный предприниматель, занимающийся торговлей, подавал ложные налоговые декларации и другие документы о сделках по приобретению товароматериальных ценностей. Делал он это, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. В результате бюджет страны не досчитался более 33 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Промышленный райсуд для рассмотрения по существу.

Также ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании суммы ущерба, причиненного налоговым преступлением.
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