Ремонт в 8-й детской поликлинике Курска завершен

На очереди ремонт в стационаре

Губернатор проверил отремонтированную детскую поликлинику №8 в Курске. На ремонт учреждения выделяли 21,2 млн рублей.На эти деньги в поликлинике отремонтировали крышу, отопление, входы и сами помещения. В здании сделали перепланировку для комфортности пребывания. Также в поликлинике организовали «открытую» регистратуру с электронным табло с расписанием приема врачей, создали call-центр, заменили мебель и оборудовали детские уголки.Еще порядка 40 млн рублей пошли на оборудование. В частности, удалось закупить гибкий ларингоскоп. Обновили кабинеты офтальмолога."Техника позволяет измерить рефракцию, глазное давление, поля зрения", - рассказала главврач поликлиники Ольга Кулезнева.Также появилось оборудование для диагностики работы сердца и лучевой диагностики - это стационарные и переносной аппарат для осмотра детей в домашних условиях. В прошлом году получили цифровой рентгеновский аппарат.Как отметил Роман Старовойт, во время ремонта поликлиника работала и не останавливаясь. Сейчас в 8-й поликлинике обслуживается около 17,5 тысяч детей. Учреждение рассчитано на 480 посещений в смену. Медицинская помощь оказывается по 20 специальностям, в том числе в условиях дневного стационара. Глава региона попросил своего заместителя Андрея Белостоцкого обратить внимание на необходимость ремонта и в стационаре.