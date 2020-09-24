Ремонт в 8-й детской поликлинике Курска завершен
На очереди ремонт в стационаре
На эти деньги в поликлинике отремонтировали крышу, отопление, входы и сами помещения. В здании сделали перепланировку для комфортности пребывания. Также в поликлинике организовали «открытую» регистратуру с электронным табло с расписанием приема врачей, создали call-центр, заменили мебель и оборудовали детские уголки.
Еще порядка 40 млн рублей пошли на оборудование. В частности, удалось закупить гибкий ларингоскоп. Обновили кабинеты офтальмолога.
"Техника позволяет измерить рефракцию, глазное давление, поля зрения", - рассказала главврач поликлиники Ольга Кулезнева.
Также появилось оборудование для диагностики работы сердца и лучевой диагностики - это стационарные и переносной аппарат для осмотра детей в домашних условиях. В прошлом году получили цифровой рентгеновский аппарат.
Как отметил Роман Старовойт, во время ремонта поликлиника работала и не останавливаясь. Сейчас в 8-й поликлинике обслуживается около 17,5 тысяч детей. Учреждение рассчитано на 480 посещений в смену. Медицинская помощь оказывается по 20 специальностям, в том числе в условиях дневного стационара. Глава региона попросил своего заместителя Андрея Белостоцкого обратить внимание на необходимость ремонта и в стационаре.