Полицейские и чиновники проверят безопасность пешеходных переходов рядом с курскими учебными заведениями

Специалисты проверят наличие разметки и дорожных знаков, освещения и другие элементы

Рабочая группа проверит пешеходные переходы вблизи школ и других образовательных заведений Курской области. В группу войдут представители ГИБДД, областного комитета транспорта и автодорог, а также муниципальных образований. Им предстоит уточнить количество переходов и оценить их состояние на соответствие требованиям стандартов. Специалисты проверят наличие разметки и дорожных знаков, освещения, искусственных неровностей и других элементов обустройства проезжей части.По итогам проверки специалисты межведомственной группы составят перечень переходов, где нарушения необходимо будет оперативно устранить. Его направят в муниципалитеты для выполнения работ.Сейчас на трассах регионального и межмуниципального значения в соответствии с действующими национальными стандартами безопасности обустроено 135 переходов.В этом году планируется установить освещение на 18 переходах в Хомутовском, Железногорском, Октябрьском, Курчатовском, Конышевском, Медвенском, Курском, Тимском, Горшеченском и Солнцевском районах. Работы обойдутся в 39 с лишним миллионов рублей. Кроме того, в Октябрьском и Обоянском районах возле школ установили два новых светофорных комплекса, оборудованных кнопками вызова.