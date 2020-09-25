  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Полицейские и чиновники проверят безопасность пешеходных переходов рядом с курскими учебными заведениями

Специалисты проверят наличие разметки и дорожных знаков, освещения и другие элементы
Полицейские и чиновники проверят безопасность пешеходных переходов рядом с курскими учебными заведениями

Читайте также

Рабочая группа проверит пешеходные переходы вблизи школ и других образовательных заведений Курской области. В группу войдут представители ГИБДД, областного комитета транспорта и автодорог, а также муниципальных образований. Им предстоит уточнить количество переходов и оценить их состояние на соответствие требованиям стандартов. Специалисты проверят наличие разметки и дорожных знаков, освещения, искусственных неровностей и других элементов обустройства проезжей части.

По итогам проверки специалисты межведомственной группы составят перечень переходов, где нарушения необходимо будет оперативно устранить. Его направят в муниципалитеты для выполнения работ.

Сейчас на трассах регионального и межмуниципального значения в соответствии с действующими национальными стандартами безопасности обустроено 135 переходов.

В этом году планируется установить освещение на 18 переходах в Хомутовском, Железногорском, Октябрьском, Курчатовском, Конышевском, Медвенском, Курском, Тимском, Горшеченском и Солнцевском районах. Работы обойдутся в 39 с лишним миллионов рублей. Кроме того, в Октябрьском и Обоянском районах возле школ установили два новых светофорных комплекса, оборудованных кнопками вызова.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области прогнозируют дождь

Завтра Курский драмтеатр открывает новый театральный сезон

В Курской области усилят контроль за соблюдением санитарных требований в общественных местах

Чтобы подключить трубопроводы к системе теплоснабжения в Курске отключат воду

В Курской области снизились цены на бензин

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске