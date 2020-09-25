Курским перевозчикам напомнили о соблюдении масочного режима и дезинфекции
Руководители фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, пообещали провести с водителями дополнительный инструктаж
Чиновник отметил, что не все соблюдают масочный режим при перевозке пассажиров.
"Понимаю, что весь день провести в маске тяжело, но тем самым вы, в первую очередь, обезопасите самих себя", - подчеркнул он.
Руководители фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, пообещали провести с водителями дополнительный инструктаж о необходимости во время работы на линии использовать медицинские маски.
В автобусах при этом должна ежедневно проводиться санитарная обработка салонов.