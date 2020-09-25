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Курским перевозчикам напомнили о соблюдении масочного режима и дезинфекции

Руководители фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, пообещали провести с водителями дополнительный инструктаж
Курским перевозчикам напомнили о соблюдении масочного режима и дезинфекции

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Курским перевозчикам напомнили о соблюдении масочного режима и дезинфекции. Об этом говорили на совещании в мэрии, которе провел замглавы администрации города Василий Волобуев.

Чиновник отметил, что не все соблюдают масочный режим при перевозке пассажиров. 

"Понимаю, что весь день провести в маске тяжело, но тем самым вы, в первую очередь, обезопасите самих себя", - подчеркнул он. 

Руководители фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, пообещали провести с водителями дополнительный инструктаж о необходимости во время работы на линии использовать медицинские маски. 

В автобусах при этом должна ежедневно проводиться санитарная обработка салонов.

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