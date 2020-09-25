Руководители фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, пообещали провести с водителями дополнительный инструктаж

Курским перевозчикам напомнили о соблюдении масочного режима и дезинфекции. Об этом говорили на совещании в мэрии, которе провел замглавы администрации города Василий Волобуев.Чиновник отметил, что не все соблюдают масочный режим при перевозке пассажиров."Понимаю, что весь день провести в маске тяжело, но тем самым вы, в первую очередь, обезопасите самих себя", - подчеркнул он.Руководители фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, пообещали провести с водителями дополнительный инструктаж о необходимости во время работы на линии использовать медицинские маски.В автобусах при этом должна ежедневно проводиться санитарная обработка салонов.