В Курске снова отключат свет

На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 28 сентября по 2 октября с 9-00 до 17-00:
ул. Автодромная
1,2, 3, 4-й Автодромные переулки
СНТ Коммунальник
Монастырская балка
4-7-й Каштановые переулки
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 30 сентября по 2 октября с 9-00 до 15-00:
ул. Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
27 сентября 2020г. с 09-00 до 17-00:
ул. Республиканская 42, 44, 46;
ул. Союзная 55б;
ул 2-ая Рабочая 10а/5.
1 октября с 13-30 до 16-00: СНТ «Икар»
Телефон для справок: 26-32-10.