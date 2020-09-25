  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске снова отключат свет

Адреса, телефоны для справок

Читайте также

На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 28 сентября по 2 октября с 9-00 до 17-00: 

ул. Автодромная
1,2, 3, 4-й Автодромные переулки
СНТ Коммунальник
Монастырская балка
4-7-й Каштановые переулки

Телефон для справок: 32-32-15


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 30 сентября по 2 октября с 9-00 до 15-00: 

ул. Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

27 сентября 2020г. с 09-00 до 17-00: 

ул. Республиканская 42, 44, 46;
ул. Союзная 55б;
ул 2-ая Рабочая 10а/5.

1 октября с 13-30 до 16-00: СНТ «Икар»

Телефон для справок: 26-32-10.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области прогнозируют дождь

Завтра Курский драмтеатр открывает новый театральный сезон

В Курской области усилят контроль за соблюдением санитарных требований в общественных местах

Чтобы подключить трубопроводы к системе теплоснабжения в Курске отключат воду

В Курской области снизились цены на бензин

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске