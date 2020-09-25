В Курске снова отключат свет

Адреса, телефоны для справок

На следующей неделе в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 28 сентября по 2 октября с 9-00 до 17-00:





ул. Автодромная

1,2, 3, 4-й Автодромные переулки

СНТ Коммунальник

Монастырская балка

4-7-й Каштановые переулки





Телефон для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





С 30 сентября по 2 октября с 9-00 до 15-00:





ул. Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В





Телефон для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





27 сентября 2020г. с 09-00 до 17-00:





ул. Республиканская 42, 44, 46;

ул. Союзная 55б;

ул 2-ая Рабочая 10а/5.





1 октября с 13-30 до 16-00: СНТ «Икар»





Телефон для справок: 26-32-10.