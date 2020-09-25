«Квадра» потратила на подготовку к отопительному сезону в Курске больше миллиарда рублей
В администрации Курской области надеются, что это позволит избежать такого количества аварий на теплосетях, как в прошлом ггоду
Итак, «Квадра» заменила почти 10 км трубопроводов, а всего в планах на этот год больше 14,5 км. К октябрю завершатся масштабные ремонтные работы на улицах Мирной, Энергетиков и Володарского.
При перекладке сетей использовались трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, которые более устойчивы к внешнему износу, перепадам температур и давления. Смонтирована система удаленного контроля, которая позволяет дистанционно следить за состоянием сети.
В администрации надеются, что «Квадра» хорошо подготовилась к отопительному сезону, ведь компания потратила на это больше миллиарда рублей в этом году.