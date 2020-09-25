«Квадра» потратила на подготовку к отопительному сезону в Курске больше миллиарда рублей

В администрации Курской области надеются, что это позволит избежать такого количества аварий на теплосетях, как в прошлом ггоду

В Курской области на подходе отопительный сезон. Прошлый запомнился курянам десятками аварий на трубопроводах. Региональная администрация решила узнать, что предприняла в этом году «Квадра», чтобы этого не повторилось, ради чего были длительные отключения воды и частые раскопы, которые принесли немало неудобств горожанам.Итак, «Квадра» заменила почти 10 км трубопроводов, а всего в планах на этот год больше 14,5 км. К октябрю завершатся масштабные ремонтные работы на улицах Мирной, Энергетиков и Володарского.При перекладке сетей использовались трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, которые более устойчивы к внешнему износу, перепадам температур и давления. Смонтирована система удаленного контроля, которая позволяет дистанционно следить за состоянием сети.В администрации надеются, что «Квадра» хорошо подготовилась к отопительному сезону, ведь компания потратила на это больше миллиарда рублей в этом году.