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«Квадра» потратила на подготовку к отопительному сезону в Курске больше миллиарда рублей

В администрации Курской области надеются, что это позволит избежать такого количества аварий на теплосетях, как в прошлом ггоду
«Квадра» потратила на подготовку к отопительному сезону в Курске больше миллиарда рублей

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В Курской области на подходе отопительный сезон. Прошлый запомнился курянам десятками аварий на трубопроводах. Региональная администрация решила узнать, что предприняла в этом году «Квадра», чтобы этого не повторилось, ради чего были длительные отключения воды и частые раскопы, которые принесли немало неудобств горожанам. 

Итак, «Квадра» заменила почти 10 км трубопроводов, а всего в планах на этот год больше 14,5 км. К октябрю завершатся масштабные ремонтные работы на улицах Мирной, Энергетиков и Володарского. 

При перекладке сетей использовались трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, которые более устойчивы к внешнему износу, перепадам температур и давления. Смонтирована система удаленного контроля, которая позволяет дистанционно следить за состоянием сети. 

В администрации надеются, что «Квадра» хорошо подготовилась к отопительному сезону, ведь компания потратила на это больше миллиарда рублей в этом году. 

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