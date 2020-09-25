На овощной ярмарке волонтеры помогут пожилым курянам доставить покупку до машины и даже до дома

В субботу в Курске пройдет очередная плодоовощная ярмарка «Осень-2020»





В субботу, 26 сентября в Курске пройдет очередная плодоовощная ярмарка «Осень-2020». На торговых площадках в этот раз будут работать волонтеры, которые помогут пожилым людям доставить покупку до машины, а при необходимости и до дома. Кроме того, на ярмарке можно будет воспользоваться грузовыми тележками.Акцент торговцы сделают на продуктах так называемого борщевого набора: картофеле, капусте, моркови, луке и свекле. Планируется также реализовать около 100 тонн зерна и около 10 тонн мяса.Напомним, осенние ярмарки проходят на шести городских площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».