  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На овощной ярмарке волонтеры помогут пожилым курянам доставить покупку до машины и даже до дома

В субботу в Курске пройдет очередная плодоовощная ярмарка «Осень-2020»

На овощной ярмарке волонтеры помогут пожилым курянам доставить покупку до машины и даже до дома

Читайте также

В субботу, 26 сентября в Курске пройдет очередная плодоовощная ярмарка «Осень-2020». На торговых площадках в этот раз будут работать волонтеры, которые помогут пожилым людям доставить покупку до машины, а при необходимости и до дома. Кроме того, на ярмарке можно будет воспользоваться грузовыми тележками. 

Акцент торговцы сделают на продуктах так называемого борщевого набора: картофеле, капусте, моркови, луке и свекле. Планируется также реализовать около 100 тонн зерна и около 10 тонн мяса.

Напомним, осенние ярмарки проходят на шести городских площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина». 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области прогнозируют дождь

Завтра Курский драмтеатр открывает новый театральный сезон

В Курской области усилят контроль за соблюдением санитарных требований в общественных местах

Чтобы подключить трубопроводы к системе теплоснабжения в Курске отключат воду

В Курской области снизились цены на бензин

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске