На овощной ярмарке волонтеры помогут пожилым курянам доставить покупку до машины и даже до дома
В субботу в Курске пройдет очередная плодоовощная ярмарка «Осень-2020»
Акцент торговцы сделают на продуктах так называемого борщевого набора: картофеле, капусте, моркови, луке и свекле. Планируется также реализовать около 100 тонн зерна и около 10 тонн мяса.
Напомним, осенние ярмарки проходят на шести городских площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».