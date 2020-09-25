У курянина в автобусе вытащили из кармана дорогой телефон

Из-за своей беспечности трое курян лишились дорогих гаджетов

Трое курян из-за своей беспечности лишились дорогих мобильных телефонов.Так, одна горожанка случайно оставила телефон на скамейке возле многоэтажки. Девушка выложила его из сумки, пока искала ключи. Вернувшись спустя 10 минут, свой гаджет она уже не обнаружила. Этого времени хватило соседке курянки, чтобы похитить дорогой телефон.Девушка обратилась в полицию спустя время, когда поняла, что злоумышленники используют ее данные, оставленные в различных приложениях телефона. Полицейские быстро установили личность воровки, у нее изъяли похищенный телефон и уже вернули владелице.Другой курянин лишился телефона стоимостью 60 тысяч рублей после поездки в общественном транспорте. Он оставил мобильный по внешнем кармане брюк и в час-пик не почувствовал, как другой пассажир вытащил у него гаджет и вышел. Однако телефон был оборудован несколькими уровнями защиты, благодаря чему разблокировать его и использовать похититель не смог. В дальнейшем он попытался продать аппарат. Его личность установили и изъяли технику.Телефон стоимостью 40 тысяч рублей украли у продавца продуктового павильона. Владелец оставил вой мобильный на прилавке и отвлекся на очередь. Общей невнимательностью воспользовался один из покупателей, который вместе со сдачей забрал и чужой телефон. Этот факт запечатлели камеры видеонаблюдения. Вскоре оперативники установили личность злоумышленника. Его задержали по подозрению в причастности к другому преступлению, однако сотрудники вспомнили о сходстве с разыскиваемым. Задержанный сознался в краже и обязался возместить нанесенный ущерб.По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела.