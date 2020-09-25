В Курской области снижается производство сахара

ТАКТ». Также обсуждалась ситуация на рынке труда – с марта уровень безработицы вырос в 5 раз.В Курской области производство сахара снижается, а вот его стоимость растет. Об этом стало известно на совещании администрации региона в Доме Советов, сообщает телеканал «
На повестке дня заседания администрации Курской области три вопроса. Первый – социально-экономическое развитие Советского района. Его глава, Владимир Жилинков, озвучил основные показатели и планы. Докладывая о состоянии агропромышленного комплекса, отметил снижение урожайности сахарной свёклы. Роман Старовойт предложил остановиться на этой теме более подробно.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Какая прогнозируется урожайность по сахару в области, и какие ожидаются цены? Потому что несколько прошлых лет сахарная промышленность была на грани выживания – у нас себестоимость производства была по сути выше, чем отпускная цена. Как этот год вы прогнозируете. Как себя будет чувствовать эта отрасль?»
Иван Музалёв, председатель областного комитета агропромышленного комплекса: «Действительно в текущем году пока прогнозы производства сахарной свеклы у нас скорректированы в сторону уменьшения. С 25-го числа начались уборки данной культуры. Первые урожаи показывают, что средняя урожайность складывается на уровне 450 центнеров с гектара. Напомню, что за аналогичный период прошлого года она составляла более 500 центнеров. Поэтому мы прогнозируем валовое производство сахарной свеклы на уровне 3,5 – 3,8 миллионов тонн»
В настоящее время все сахарные заводы области включились в производственный сезон. По итогу года планируется произвести порядка 500 тысяч тонн сахара, что ниже уровня прошлого года на 140 тысяч тонн. Причина – сокращение посевных площадей из-за конъюнктуры рынка, ценовой составляющей и рекомендаций министерства сельского хозяйства. Свою лепту внесла также пыльная буря. Что касается цены на сахар, то она, отмечают в комитете, начинает расти. Для сахарной промышленности это хорошо, а для потребителей – не очень.
Иван Музалёв, председатель областного комитета агропромышленного комплекса:
«Сейчас цена составляет порядка 38 рублей, оптово-отпускные цены на сахарных заводах, и прогнозируем, что она будет подниматься и дальше. Вполне возможно достигнет 40—42 рублей»
Второй вопрос повестки – проект закона «О величине прожиточного минимума для детей в Курской области в целях осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка». Председатель областного комитета по труду и занятости рассказала, что предлагается установить на следующий год величину прожиточного минимума в размере 10 627 рублей. Это на 5 процентов больше чем сейчас.
Елена Кулагина, председатель областного комитета по труду и занятости:
«Рассматриваемая денежная выплата является одной из мер социальной поддержки. Такой поддержкой смогут воспользоваться граждане, у которых доход не превышает величину денежных доходов в среднем на месяц. Напомню, что такая величина составляет 9 тысяч
206 рублей. Согласно данных комитета социального развития смогут воспользоваться такой выплатой порядка 5100 наших деток»
Последний вопрос – занятость населения. Елена Кулагина проинформировала, что с момента введения режима повышенной готовности в Курской области отмечается рост уровня безработицы. С марта он вырос в 5 раз.
Елена Кулагина, председатель областного комитета по труду и занятости:
«Увеличилась также и количество безработных граждан. Если на 1 марта их количество составляло 3 904 человека, то сегодня, то сегодня это чуть больше 19 800 человек. Вместе с тем, мы видим, что в сентябре месяце есть некая стабильность и нет большого прироста количества безработных граждан. Однако следует отметить, что общий уровень безработицы на территории Курской области ниже общероссийского»
На сегодняшний день в базе вакансий 12 330 предложений. Сотрудников ищут полторы тысячи работодателей.
Не расслабляться чиновникам советует губернатор области. Роман Старовойт отметил, что пристально следит за ситуацией.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Да, у нас показатели по безработице ниже, чем в среднем по стране и в центральном федеральном округе, но буквально в ручном режиме каждым безработным нужно заниматься. Также как и оказывать помощь работодателям. Для работодателя большая проблема – у нас сейчас строятся предприятия, расширяются предприятия, организуются новые бизнесы, и крайне тяжело найти квалифицированных работников»
Также Роман Старовойт сообщил, что 22 октября в Курске, в СКК, планируется провести масштабную ярмарку вакансий.
В Курской области снижается производство сахара
А вот его стоимость растет