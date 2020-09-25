Администрацию Курска оштрафовали на 200 тысяч за неубранный вовремя мусор на берегу Сейма

Речь идет о береге реки Сейм в районе урочища Парк Солянка и лодочной станции под Сеймским мостом

Росприроднадзор оштрафовал администрацию Курска за неубранный вовремя мусор в водоохранной зоне. Речь идет о береге реки Сейм в районе урочища Парк Солянка и лодочной станции под Сеймским мостом. Штраф в размере 401 тысячи рублей ведомство наложило на мэрию еще в июне, сама свалка была обнаружена весной.Администрация обжаловала штраф в Ленинском райсуде, который снизил сумму в два раза. Мэрия подала апелляцию. В результате Курский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, оно вступило в законную силу. Об этом стало известно сегодня, сообщает издание "Друг для друга". Теперь гордминистрация должна заплатить 200 тысяч 500 рублей.