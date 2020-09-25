Чтобы подключить трубопроводы к системе теплоснабжения в Курске отключат воду

На следующей неделе "Квадра" завершит реконструкцию двух тепломагистралей







На следующей неделе "Квадра" завершит реконструкцию двух тепломагистралей - на улицах Мирная – Володарского и улице Энергетиков. В центре города в эксплуатацию введут участок новой теплотрассы протяженностью 1588 м, в Сеймском округе – 1153 м.Чтобы подключить трубопроводы к центральной системе теплоснабжения, нужно снять заглушки с прилегающих участков сетей и произвести врезки, поясняют в компании. Для этого придется отключить подачу горячей воды.28 сентября сполуночи до 22 часов для запуска теплотрассы на улице Мирная будет приостановлено горячее водоснабжение по адресам:- ул. Володарского, 17, 19, 23, 27, 14, 16, 22, 45, 47, 45а, 28, 47а, 51, 55, 57, 36, 38, 38а, 40, 40а, 44, 44а, 59, 61,- ул. Уфимцева, 17,- ул. Можаевская, 12, 16, 16а, 15, 17, 13/а1-13/а2, 20,- ул. М.Горького, 27, 31/8, 37, 37а, 51, 55, 64а, 70, 50, 40, 35,- ул. К.Зеленко, 9, 7, 5, 26, 6а, 6б, 6в, 6г,- ул. Ленина, 37, 51, 53, 55а.Жителям Сеймского округа придется потерпеть неудобства несколько дней. С 8 утра 28 сентября до 22 часов 4 октября для запуска тепломагистрали по улице Энергетиков будет приостановлено горячее водоснабжение по адресам:- ул. Энергетиков, 4, 11, 11а, 11б, 9, 9а, 1\41, 3, 3а,- ул. Гагарина, 2, 3, 3а, 4, 6, 27, 28, 26, 24, 24а, 28, 26б, 26а, 22б, 22а, 14а, 16, 25, 25а, 23, 23А- ул. Серегина, 10, 8, 6, 4/7, 14, 16, 16а, 18а, 18б, 18, 12, 15, 19, 21, 25, 23, 11, 13, 19а, 17, 22, 22а, 29, 37, 35, 33, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51, 26, 28, 30, 26а, 32, 34, 24, 22б, 28а,- пр-т Кулакова, 35, 35а, 33а, 35а/1, 35а/2, 35а/3, 29/1, 29/2, 29/3, 25, 25а, 39б, 39а, 43, 9, 7, 5, 5а, 5б, 3а, 3, 1б, 1а, 1, 3б,- ул. 1-я Ламоновская 1, 2, 3, 5.