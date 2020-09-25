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Завтра Курский драмтеатр открывает новый театральный сезон

Зрителям нужно не забыть не только билеты, но и маски
Завтра Курский драмтеатр открывает новый театральный сезон

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В субботу, 26 сентября Курский драматический театр имени Пушкина открывает новый театральный сезон. Зрители увидят премьеру - спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина. Начало в 6 вечера.

Эта пьеса основана на реальных событиях из жизни семьи самого знаменитого драматурга. Жизненная и пронзительная история о любви, о надеждах, и широте русской души и о наших бессмертных героях.

Отмечается, что в соответсивии с требования Роспотребнадзора, зрителей пустят в театр только при наличии защитной маски, а в зале гостей рассадят с учетом социальной дистанции – одно зрительское место. 

Также ежедневно, перед входом в театр, осуществляется контроль температуры тела. Людей с повышенной температурой или признаками инфекционного заболевания в театр не пустят. Обязательной остается и обработка рук антисептиками, в том числе, с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток.
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