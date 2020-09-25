Завтра Курский драмтеатр открывает новый театральный сезон
Зрителям нужно не забыть не только билеты, но и маски
Эта пьеса основана на реальных событиях из жизни семьи самого знаменитого драматурга. Жизненная и пронзительная история о любви, о надеждах, и широте русской души и о наших бессмертных героях.
Отмечается, что в соответсивии с требования Роспотребнадзора, зрителей пустят в театр только при наличии защитной маски, а в зале гостей рассадят с учетом социальной дистанции – одно зрительское место.
Также ежедневно, перед входом в театр, осуществляется контроль температуры тела. Людей с повышенной температурой или признаками инфекционного заболевания в театр не пустят. Обязательной остается и обработка рук антисептиками, в том числе, с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток.