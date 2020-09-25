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Лента новостей / В регионе

На выходных в Курской области прогнозируют дождь

При этом будет достаточно тепло, даже ночью
На выходных в Курской области прогнозируют дождь

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На грядущих выходных в Курской области синоптики прогнозируют дожди. Тепло при этом сохранится. 

В субботу, 26 сентября в регионе ожидается переменная облачность, но без осадков. Однако будет дуть порывистый ветер. Ночью температура воздуха будет колебаться от +7ºС до +12ºС, днем воздух прогреется до 22-27ºС тепла.

В воскресенье, 27 сентября, ночью осадков не ожидается, а вот днем местами возможны небольшие дожди, порывы ветра при этом могут достигать 18 м/с. Ночью будет тепло почти, как летом - +10 - +15ºС, днем, по сравнению с субботой, чуть прохладнее - +20 - +25ºС.

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