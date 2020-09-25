Курская филармония откроет юбилейный сезон выступлениями камерных ансамблей
Первый концерт состоится 1 октября, в Международный день музыки
Впервые для широкой публики зазвучит и новый недавно приобретенный музыкальный инструмент - орган, полный спектр возможностей которого представит лауреат всероссийских и международных конкурсов Тимур Халиуллин - солист Белгородской филармонии. Как отметила Елена Спасская, теперь он стал солистом и Курской филармонии.
Художественный руководитель филармонии также подчеркнула, что все не состоявшиеся в прошлом сезоне концерты состоятся в этом году, но с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора.
Начало концерта 1 октября в 7 вечера. Справки по телефонам 58-81-14 и 51-00-81.