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Курская филармония откроет юбилейный сезон выступлениями камерных ансамблей

Первый концерт состоится 1 октября, в Международный день музыки
Курская филармония откроет юбилейный сезон выступлениями камерных ансамблей

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1 октября, в Международный день музыки, Курская государственная филармония впервые после режима изоляции распахнет двери концертного зала «Свиридовский», чтобы открыть юбилейный, 85-й сезон. В исполнении солистов и камерных ансамблей филармонии прозвучат бессмертные сочинения композиторов XVIII - XX веков. Однако в концерте открытия сезона не будет визитной карточки курской культуры - Симфонического оркестра, рассказала художественный руководитель филармонии Елена Спасская. Это связано с коронавирусными ограничениями. 

Впервые для широкой публики зазвучит и новый недавно приобретенный музыкальный инструмент - орган, полный спектр возможностей которого представит лауреат всероссийских и международных конкурсов Тимур Халиуллин - солист Белгородской филармонии. Как отметила Елена Спасская, теперь он стал солистом и Курской филармонии. 

Художественный руководитель филармонии также подчеркнула, что все не состоявшиеся в прошлом сезоне концерты состоятся в этом году, но с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора. 

Начало концерта 1 октября в 7 вечера. Справки по телефонам 58-81-14 и 51-00-81.
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