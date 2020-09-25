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В Курске полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку

Два дня назад она ушла из дома и не вернулась

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В Курске полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку. 
23 сентября Бахарева Дарья Дмитриевна 2006 года рождения ушла из дома по улице Хуторской Курска и не вернулась.  

Девушке на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в белую толстовку, синие джинсы, обута в черные кроссовки. При себе имеет красный рюкзак. 

Полиция просит всех, кто располагает информацией о месте нахождения девушки,  круглосуточно обращаться по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции или к любому сотруднику полиции при условии полной конфиденциальности.
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