Два дня назад она ушла из дома и не вернулась

В Курске полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку.

23 сентября Бахарева Дарья Дмитриевна 2006 года рождения ушла из дома по улице Хуторской Курска и не вернулась.





Девушке на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в белую толстовку, синие джинсы, обута в черные кроссовки. При себе имеет красный рюкзак.





Полиция просит всех, кто располагает информацией о месте нахождения девушки, круглосуточно обращаться по телефону 02, с мобильного 102, в любой отдел полиции или к любому сотруднику полиции при условии полной конфиденциальности.