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Лента новостей / В регионе

Курский «Авангард» на выезде разгромно проиграл «Сатурну»

Куряне почти весь матч провели в меньшинстве

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Курский «Авангард» разгромно проиграл «Сатурну». Встреча 8-го тура ПФЛ прошла в подмосковном Раменском и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. 
Куряне почти весь матч провели в меньшинстве - в самом начале игры с поля был удален защитник «сине-белых» Александр Захаров. 

В следующем туре 4 октября «Авангард» примет клуб «Калуга».
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