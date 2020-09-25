Лента новостей / В регионе Сегодня, 08:49 Курский «Авангард» на выезде разгромно проиграл «Сатурну» Куряне почти весь матч провели в меньшинстве Читайте также Курский «Авангард» в меньшинстве проиграл «Калуге» и выбыл из Кубка России "Авангард" проиграл "Салюту" Курский «Авангард» разгромно проиграл «Сатурну». Встреча 8-го тура ПФЛ прошла в подмосковном Раменском и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. Куряне почти весь матч провели в меньшинстве - в самом начале игры с поля был удален защитник «сине-белых» Александр Захаров. В следующем туре 4 октября «Авангард» примет клуб «Калуга». +0 -0