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Курская пенсионерка лишилась 152 тысяч рублей после «обряда исцеления»

Полиция разыскивает мошенниц

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Курская пенсионерка лишилась 152 тысяч рублей после «обряда исцеления». 83-летняя жительница Курска была во дворе своего дома по проспекту Ленинского Комсомола, когда к ней подошли две женщины. Незнакомки завели разговор и внушили старушке, что якобы на ее родственницу наложена порча. Аферистки пообещали исцелить больную и предложили провести магический обряд. Для этого нужны были деньги и стакан воды. 

Пенсионерка вернулась домой и принесла мошенницам все свои сбережения. Те положили купюры в пакет, провели обряд, а затем вернули его городанке. После ритуала незнакомки поспешили скрыться. Когда же пенсионерка вернулась домой, обнаружила пустой пакет. Пожилая женщина лишилась 152 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают мошенниц. Их приметы:
1) женщина славянской внешности, на вид 50-60 лет, рост 165 см., плотного телосложения. Одета: кофта серого цвета, юбка темного цвета.
2) женщина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, волос светлый. Одета: куртка светло-коричневого цвета.

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемых лицах, правоохранители просят сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 020. Конфиденциальность гарантируется.
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