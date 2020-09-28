  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

Курские огнеборцы за сутки больше сотни раз выезжали по тревоге

Горели трава, мусор, бесхозные строения, надворные постройки и стерня
Курские огнеборцы за сутки больше сотни раз выезжали по тревоге

Читайте также

За минувшие выходные курские огнеборцы более двухсот раз выезжали по тревоге. В воскресенье зарегистрированы 84 пожара. Добровольцы для тушения пожаров привлекались десятки раз. 

Горели трава, мусор, бесхозные строения, надворные постройки и стерня. Наибольшее количество выездов на возгорания травы и мусора зарегистрировано в Курском, Курчатовском и Мантуровском районах, а также в Курске. Наибольшая площадь загорания сухой травы зарегистрирована в Курске, Горшеченском и Октябрьском районах. 

За выходные на нарушителей требований пожарной безопасности составили почти 20 административных материалов, отмечают в региональном МЧС и напоминают, что все еще в регионе действует особый противопожарный режим, а значит, запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ. Фактический класс пожарной опасности на большей территории области - 3-й, местами 4-й. В Горшеченском и Касторенском районах установился 5-й класс. Причем выпавшие осадки на класс пожарной опасности существенно не повлияют, подчеркивают в ведомстве. Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Конец сентября в Курской области будет без дождей, но с сильным ветром

В Курске на заключительной в сезоне осенней ярмарке продолжат работать волонтеры

Почти 1,5 миллиарда рублей направят на ремонт курских дорог в следующем году

В среду по Курской области будет передвигаться спасательная техника со спецсигналами

В Курской области могут вернуть транспортный налог для пожарных добровольцев

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске