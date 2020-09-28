Курские огнеборцы за сутки больше сотни раз выезжали по тревоге

Горели трава, мусор, бесхозные строения, надворные постройки и стерня

За минувшие выходные курские огнеборцы более двухсот раз выезжали по тревоге. В воскресенье зарегистрированы 84 пожара. Добровольцы для тушения пожаров привлекались десятки раз.Горели трава, мусор, бесхозные строения, надворные постройки и стерня. Наибольшее количество выездов на возгорания травы и мусора зарегистрировано в Курском, Курчатовском и Мантуровском районах, а также в Курске. Наибольшая площадь загорания сухой травы зарегистрирована в Курске, Горшеченском и Октябрьском районах.За выходные на нарушителей требований пожарной безопасности составили почти 20 административных материалов, отмечают в региональном МЧС и напоминают, что все еще в регионе действует особый противопожарный режим, а значит, запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ. Фактический класс пожарной опасности на большей территории области - 3-й, местами 4-й. В Горшеченском и Касторенском районах установился 5-й класс. Причем выпавшие осадки на класс пожарной опасности существенно не повлияют, подчеркивают в ведомстве. Спасатели просят жителей и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности.