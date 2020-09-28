В Курском театре кукол стартовал новый сезон

ТАКТ».В Курском театре кукол стартовал новый 77-й сезон. В связи с эпидемеологической ситуацией спектакли будут проходить для взрослой аудитории. А маленьких зрителей, пока сохраняется хорошая погода, ждут представления на открытом воздухе, сообщает телеканал «
Сегодня в Курском государственном театре кукол стартует новый, 77-ой театральный сезон. В связи с требованиями Роспотребнадзора спектакли будут для взрослой аудитории. Постановки планируют на каждую пятницу и субботу.
Валерий Бугаев, главный режиссёр Курского государственного театра кукол: Весь октябрь мы будем работать, если ничего не изменится, в режиме показа спектаклей для взрослых. Это спектакль по пьесе Вильяма Голдинга «Повелитель мух», это спектакль «Терем» по пьесе Александра Лиманова и очень известный, название известное всем с детства, это замечательная притча по пьесе Антуана де Сента Экзюпери «Маленький принц».
Театр будет принимать гостей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Например, разместиться в зрительном зале можно только с соблюдением социальной дистанции.
Юлия Павленко, директор Курского государственного театра кукол: В кассе бесконтактный способ оплаты предусмотрен, экваринг. Это пластиковыми картами, либо приобретение билетов на сайте нашего театра. Соблюдение дистанции, на входе обязательно будет проверяться температура тела бесконтактным градусником или выдаваться маски на входе. Также в зале у нас шахматная рассадка.
Но и маленьких зрителей, несмотря на пандемию, не оставили без внимания. Пока позволяет погода, спектакли планируют давать на открытом воздухе, в соответствии с требованиями. Это и уже полюбившиеся детям представления, и премьера по мотивам сказки «По щучьему веленью».
Игорь Семеновский, актёр и режиссёр Курского государственного театра кукол: Мы ставим сказку, известную русскую сказку, которая называется «По щучьему веленью». Сказка с необычным финалом. А так, в остальном все персонажи там есть, и царь, и Емеля, естественно, и царевна Несмеяна.
В эти выходные для детей пройдут два представления в парке Боева дача. 26 сентября запланирован спектакль «Ладушки», 27 числа – «Гуси-лебеди».
В Курском театре кукол стартовал новый сезон
В связи с эпидемеологической ситуацией спектакли будут проходить для взрослой аудитории. А маленьких зрителей, пока сохраняется хорошая погода, ждут представления на открытом воздухе