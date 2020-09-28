На Театральную площадь Курска привезли неподходящие качели и увезли обратно
Конструкции понравились курянам, но, к сожалению, не вписываются в концепцию благоустройства
На прошлой неделе на площадь привезли качели, но устанавливать их не будут. Их уже увезли обратно.
Оказалось, что подрядчик закупил не те качели - они не вписываются в разработанную концепцию благоустройства, не гармонируют со зданием драмтеатра и совсем не похожи на те, что на картинке в проекте. Теперь новые качели подрядчик купит за свой счет.
Многим же курянам деревянные качели пришлись по нраву, они их сами распаковали и тестировали. Да так активно, что накануне незакрепленная конструкция упала. Возможно, это знак, осталось понять какой.
К счастью, при падении качелей никто не пострадал. А меж тем весят они 300 кг.
Есть предположения, что этой осенью качелей на Театральной площади горожане так и не увидят.