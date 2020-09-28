На Театральную площадь Курска привезли неподходящие качели и увезли обратно

Конструкции понравились курянам, но, к сожалению, не вписываются в концепцию благоустройства

В Курске все еще продолжается благоустройство Театральной площади. Завершиться оно должно со дня на день.На прошлой неделе на площадь привезли качели, но устанавливать их не будут. Их уже увезли обратно.Оказалось, что подрядчик закупил не те качели - они не вписываются в разработанную концепцию благоустройства, не гармонируют со зданием драмтеатра и совсем не похожи на те, что на картинке в проекте. Теперь новые качели подрядчик купит за свой счет.Многим же курянам деревянные качели пришлись по нраву, они их сами распаковали и тестировали. Да так активно, что накануне незакрепленная конструкция упала. Возможно, это знак, осталось понять какой.К счастью, при падении качелей никто не пострадал. А меж тем весят они 300 кг.Есть предположения, что этой осенью качелей на Театральной площади горожане так и не увидят.