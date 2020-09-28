Почти 1,5 миллиарда рублей направят на ремонт курских дорог в следующем году
На эти деньги отремонтируют около 30 улиц Курска и порядка 10 автодорог регионального, межмуниципального и местного значения
Сейчас специалисты обследуют уже выбранные участки - оценивают необходимость замены дорожных знаков, состояние пешеходных переходов и тротуарных дорожек, количество съездов.
Один из ключевых объектов 2021 года – улица Дзержинского. Протяженность участка ремонта - более 2 км. Там планируется заменить старое дорожное покрытие и бордюры, отремонтировать тротуары и установить новые дорожные знаки.