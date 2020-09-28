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Почти 1,5 миллиарда рублей направят на ремонт курских дорог в следующем году

На эти деньги отремонтируют около 30 улиц Курска и порядка 10 автодорог регионального, межмуниципального и местного значения
Почти 1,5 миллиарда рублей направят на ремонт курских дорог в следующем году

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Более 1,4 миллиардов рублей направят на ремонт курских дорог в следующем году. На эти деньги в рамках проекта "БКАД" отремонтируют около 30 улиц Курска и порядка 10 автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Причем список еще пополнится - перечень должны сформировать в течение месяца, а в конце года - выбрать подрядчика. 

Сейчас специалисты обследуют уже выбранные участки - оценивают необходимость замены дорожных знаков, состояние пешеходных переходов и тротуарных дорожек, количество съездов. 

Один из ключевых объектов 2021 года – улица Дзержинского. Протяженность участка ремонта - более 2 км. Там планируется заменить старое дорожное покрытие и бордюры, отремонтировать тротуары и установить новые дорожные знаки. 

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