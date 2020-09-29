«Народный бюджет» помог благоустроить территорию в 10 детских садах и школах Курска

На четырех объектах работы уже полностью завершены, на шести - продолжаются

В Сеймском округе Курска завершаются работы по реализации регионального проекта «Народный бюджет». На четырех объектах работы уже полностью завершены, на шести - продолжаются.В частности, в детском саду № 62 установили новое ограждение и замнили старый асфальт на тротуарную плитку. В 92-м детсаду уложили тротуарную плитку и частично заасфальтировали проезды, а также установили новое игровое оборудование на детских площадках. Несколько новых веранд построили в детском саду №67. В этом дошкольном учреждении также сделали новые входные группы в здание. В школе № 30 благодаря этому проекту удалось полностью поменять кровлю и частично - пластиковые окна.Как отмечают в городской администрации, все работы выполнены качественно и в указанные сроки.