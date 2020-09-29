В Курске снова пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино
В Курске одной из площадок фестиваля традиционно станет кинотеатр «Родина»
За признание поборются девять короткометражных фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и наконец-то из России! 15 лет подряд фестиваль приходит в нашу страну и всего третий раз российская картина попадает в финальную программу. В этом году это драма Никиты Хозяинова «Прости меня, пёс».
Какой из фильмов достоин стать лучшим в 2020 году решат сами зрители, а 1 ноября мы узнаем, какой выбор сделает мир.