В Курске снова пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

В Курске одной из площадок фестиваля традиционно станет кинотеатр «Родина»

В октябре снова пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. С 1 октября более 400 российских кинотеатров, арт-пространств, музеев, библиотек и университетов одновременно покажут программу и проведут голосование самого большого в мире зрительского жюри. В Курске одной из площадок фестиваля традиционно станет кинотеатр «Родина».За признание поборются девять короткометражных фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и наконец-то из России! 15 лет подряд фестиваль приходит в нашу страну и всего третий раз российская картина попадает в финальную программу. В этом году это драма Никиты Хозяинова «Прости меня, пёс».Какой из фильмов достоин стать лучшим в 2020 году решат сами зрители, а 1 ноября мы узнаем, какой выбор сделает мир.