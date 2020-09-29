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В Курске снова пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

В Курске одной из площадок фестиваля традиционно станет кинотеатр «Родина»
В Курске снова пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

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В октябре снова пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. С 1 октября более 400 российских кинотеатров, арт-пространств, музеев, библиотек и университетов одновременно покажут программу и проведут голосование самого большого в мире зрительского жюри. В Курске одной из площадок фестиваля традиционно станет кинотеатр «Родина». 

За признание поборются девять короткометражных фильмов из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и наконец-то из России! 15 лет подряд фестиваль приходит в нашу страну и всего третий раз российская картина попадает в финальную программу. В этом году это драма Никиты Хозяинова «Прости меня, пёс». 

Какой из фильмов достоин стать лучшим в 2020 году решат сами зрители, а 1 ноября мы узнаем, какой выбор сделает мир. 

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