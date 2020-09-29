В Курской области 30 чиновников скрыли доходы

Нарушения выявила прокуратура

Прокуратура Пристенского района Курской области выяснила, что 30 госслужащих органов внутренних дел и налоговой инспекции не представили сведения о наличии банковских счетов, доходов и транспортных средств. В то время, как по закону, муниципальные и государственные служащие обязаны ежегодно представлять в кадровые подразделения справки о своих доходах, доходах супруга, супруги и несовершеннолетних детей.





Аналогичные нарушения ведомство нашло и в органах местного самоуправления. Так, один муниципальный служащий не указал доход в почти 300 тысяч рублей. Еще 9 муниципальных служащих не представили информацию о банковских счетах своих и супругов.





Кроме этого, некоторые муниципальные служащие оказались в числе управляющих некоммерческой организацией на коммерческой основе, что также запрещено законом.





Все эти нарушения стали основанием для внесения районной прокуратурой представлений, в которых поставлен вопрос о направлении в кадровые подразделения уточненных справок, а также о привлечении допустивших нарушения лиц к дисциплинарной ответственности, сообщили в ведомстве.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.